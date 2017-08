ha annunciato l'apertura della Beta Pubblica diper Xbox One e PlayStation 4. I giocatori potranno scaricare il client da Xbox Store e PlayStation Store e provare liberamente le principali modalità di gioco.

Al momento, il publisher non ha comunicato la data di termine dei test, è probabile che l'Open Beta possa andare avanti per qualche tempo fino a quando gli sviluppatori non avranno raccolto i feedback desiderati.

EA Sports NHL 18 è previsto per il 15 settembre su Xbox One e PS4, al momento non sono previsti porting per PC e Nintendo Switch.