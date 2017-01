Ni No Kuni 2 girerà a 60 fps su PlayStation 4 e PS4 Pro

Durante un recente evento organizzato da, il publisher ha mostratoin azione: la versione messa a disposizione della stampa girava a 30 fps ma il presidente diAkhiro Hino ha in seguito annunciato che il gioco girerà a 60 fps.

Come confermato da GearNuke, Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom girerà a 60 fps su PlayStation 4 Standard e PlayStation 4 Pro, nessun dettaglio invece per quanto riguarda la risoluzione. Ricordiamo che il sequel di Ni No Kuni uscirà nel corso del 2017 sulla console Sony e su PC, la finestra di lancio non è ancora stata resa nota.