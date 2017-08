approfitta della fiera tedesca per svelare la nuova modalità Schermaglia di, sequel di Ni No Kuni in arrivo a gennaio 2018 su PlayStation 4 e PC Windows.

Maggiori dettagli sono disponibili nella nostra prova di Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno, il nuovo Action RPG di Level-5 sarà pubblicato da Bandai Namco il 18 gennaio 2018 su PlayStation 4 e PC.