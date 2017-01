Ni No Kuni 2 in arrivo anche su PC, pubblicato un video gameplay

ha annunciato oggi che, inizialmente presentato come esclusiva PS4, arriverà invece anche su PC, nel corso del 2017. In occasione dell'annuncio, è stato pubblicato in rete un video gameplay del gioco accompagnato da artwork e screenshot.

Il video, che potete trovare in calce alla notizia, è stato pubblicato su YouTube da Polygon e rivela il gameplay di questo nuovo capitolo della serie, mentre le immagini e gli screenshot ci permettono di osservare più da vicino l'aspetto dei personaggi e le ambientazioni del titolo. Al momento non è stata comunicata una data di uscita previsa per Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, ma restiamo in attesa di saperne di più.