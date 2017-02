Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom: pubblicato un nuovo trailer del gioco

Level-5 ha pubblicato un nuovo trailer di, incentrato sulla mappa e sul combat system, due aspetti molto importanti della produzione, che vengono illustrati brevemente in questo video.

Ricordiamo che recentemente Bandai Namco ha confermato che l'uscita di Ni No Kuni 2 è prevista nel corso del 2017 su PlayStation 4 e PC (via Steam), al momento però la finestra di lancio è ancora avvolta nel mistero. Il gioco girerà a 60 fps su PS4 e PS4 Pro, come ribadito recentemente dal presidente di Level-5. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra anteprima di Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom.