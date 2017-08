Dopo ile le immagini pubblicate in occasione della Gamescom 2017,torna a mostrarsi in una serie di nuovi video gameplay. Possiamo vedere la nuova area "Wyverns' Den" e le battaglie skirmish in azione.

A questo indirizzo potete vedere 14 minuti di gameplay tratti dalla demo di Ni No Kuni 2 presente alla Gamescom 2017, mentre in cima e in calce alla notizia potete dare un'ulteriore occhiata alle ambientazioni e al sistema di combattimento.

Ricordiamo che Ni No Kuni II: Revenant Kingdom sarà disponibile su PC e PlayStation 4 a partire dal 19 gennaio, con la possibilità che in futuro arrivi anche il porting del primo Ni No Kuni su PC.