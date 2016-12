Ni-Oh: pubblicato un nuovo trailer in stile anime

ha pubblicato oggi un nuovo trailer per, action RPG sviluppato dae in arrivo nel 2017 in esclusiva su PlayStation 4.

Il filmato, che trovate in apertura, è denominato "The Legend of NiOh", e ci introduce alla trama del gioco, illustrando in un particolare stile anime i personaggi che vi troveremo al suo interno, compresi il protagonista principale, William, e i possenti demoni che infesteranno le varie ambientazioni e che saremo chiamati a combattere. Il video è la prima parte di una serie che proseguirà in futuro con dei prossimi episodi.

Ni-Oh uscirà il 9 febbraio in Europa su PlayStation 4 (il titolo supporterà PlayStation 4 Pro al lancio). Di recente, è stata svelata la box art definitiva del gioco che arriverà nei negozi giapponesi.