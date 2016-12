Nickelodeon produrrà una serie dedicata a un famoso personaggio Nintendo?

Nell'ultima puntata del podcast ufficiale di, Fred Seibert ha parlato della possibile produzione di una serie animata dedicata a una delle serie di videogiochi più popolari degli ultimi 30 anni, senza però scendere troppo nei dettagli

Queste le parole di Seibert: "Abbiamo in cantiene un progetto a cui stiamo lavorando da tanto tempo, non posso dirvi assolutamente il nome... una serie basata su uno dei videogiochi più famosi degli ultimi trent'anni. Abbiamo lavorato alla serie per dodici anni ma non siamo mai riusciti a dare il via alla produzione, c'erano tanti personaggi e una storia interessante e ultimamente siamo riusciti a fare qualche piccolo passo in avanti...."

Una dichiarazione molto criptica, al momento non è chiaro se il progetto in questione sia ancora in fase di produzione oppure no. Secondo alcuni rumor, Nick sarebbe al lavoro su una serie animata dedicata a Super Mario o The Legend of Zelda, al momento però si tratta solamente di indiscrezioni prive di conferma.