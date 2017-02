NieR Automata: 29 minuti di gameplay del nuovo gioco di Platinum Games

ha pubblicato un nuovo video della serie "PlayStation Underground" dedicato a: il filmato permette di vedere ben 29 minuti di gameplay del nuovo gioco sviluppato dae in arrivo a marzo su PlayStation 4.

Il video offre uno sguardo approfondito sulla protagonista del gioco, sulle ambientazioni, sul combat system e le principali meccaniche di gameplay. NieR Automata uscirà in Giappone il 24 febbraio e arriverà in Europa il 10 marzo su PlayStation 4, l'edizione PC è ancora priva di una data di uscita. Una demo gratuita è ora disponibile per il download dal PlayStation Store.