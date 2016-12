ha recentemente trasmesso un livestream dedicato a: durante la trasmissione gli sviluppatori hanno mostrato oltre 40 minuti di gameplay tratti dal nuovo gioco di, in uscita all'inizio del prossimo anno.

In calce alla notizia trovate la replica integrale del livestream (interamente in giapponese), potete vedere nuove sequenze di gameplay al minuto 11:54, 24:17, 35:53 e 50:44, per un totale di 43 minuti di gioco tratti dalla campagna e dalle missioni secondarie.

NieR Automata uscirà a febbraio in Giappone e arriverà in Europa il 10 marzo, in esclusiva su PlayStation 4 (con supporto per PS4 Pro), una demo giocabile è già disponibile per il download dal PlayStation Store europeo.