NieR Automata: annunciato il primo DLC

Durante un livestream che ha visto la presenza del game directorha annunciato ufficialmente il primo DLC per: il pacchetto include nuovi costumi, una nuova arena di combattimento e altro ancora.

Come potete vedere nelle immagini riportate a fondo pagina, il primo DLC di NieR Automata include tre costumi alternativi provenienti dall'originale capitolo di Nier. Per quanto riguarda le nuove sezioni di gameplay vere e proprie, invece, il pacchetto introduce una nuova arena da combattimento in cui verrà svelato il mistero dietro le Macchine Apologetiche. Infine, all'interno del DLC incontreremo la trasposizione di due guest star: il CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda, insieme al CEO di Platinum Games Kenichi Sato. Il DLC verrà rilasciato il 2 Maggio in Giappone al prezzo di 1500 yen (all'incirca 13 euro), mentre per la release occidentale si attendono ulteriori dettagli.

Come extra bonus, segnaliamo che ad Aprile (almeno in Giappone) verrà pubblicato un costume crossover tratto da Gravity Rush 2, che potete vedere in azione nel video riportato in basso.