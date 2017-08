NieR Automata approda nel mondo di Final Fantasy Brave Exvius

ha annunciato oggi ulteriori dettagli sull’attesissima collaborazione tra, che avrà inizio venerdì 11 agosto.

Il gioco di ruolo per dispositivi mobile continua ad offrire nuovi contenuti e collaborazioni a una comunità di giocatori in continua crescita, che ha recentemente raggiunto i 25 milioni di download in tutto il mondo. Fino al 24 agosto i personaggi del gioco di ruolo e d’azione NieR Automata, tra cui 2B, 9S, 21O e Adam, si ricopriranno di pixel e si uniranno all’ormai grandissimo cast di personaggi di Final Fantasy Brave Exvius. Inoltre, A2 ed Eve faranno il loro ingresso nel gioco come due nuovi personaggi globali esclusivi. Durante questo evento di durata limitata, i giocatori dovranno affrontare ondate di macchine e boss familiari di NieR Automata e raccogliere delle medaglie da scambiare per ottenere ricompense di gioco e materiali per fabbricare armi e armature, tra cui l’iconica testa di Emil.

Questa settimana segnerà anche il lancio di un pack estivo pieno di oggetti in-game. Dal 9 al 18 agosto, i giocatori potranno infatti acquistare un pacchetto speciale di oggetti una volta al giorno per 400 lapis. Il pacchetto includerà un biglietto per un’evocazione rara, una chiave magica, NRG (stamina), e altro ancora. Square-Enix ha annunciato inoltre l’apertura delle registrazioni per la Final Fantasy Brave Exvius Fan Festa di New York, che si svolgerà durante il Comic Con di New York Comic il 6 ottobre. Il produttore Kei Hirono e il produttore della versione globale Hiroki Fujimoto invitano i fan a questo evento gratuito per festeggiare il primo anniversario del gioco e ringraziare i fan per il loro continuo supporto.