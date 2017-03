NieR: Automata a confronto su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro

I colleghi di GamingBolt hanno realizzato un nuovo video confronto dedicato alle versioni PlayStation 4 e PlayStation 4 di, il nuovo titolo digià disponibile su console Sony e in arrivo su Steam il prossimo 17 marzo.

NieR: Automata offre un'esperienza visiva appagante su entrambe le piattaforme, questo grazie alla sua costante azione dinamica, alla massiccia presenza di effetti particellari, e agli spettacolari cambi di inquadratura. Nonostante questo, su PS4 Pro il titolo può naturalmente vantare alcune migliorie grafiche: risoluzione in 1080p contro i 900p di PS4 standard, un miglior motion blur, filtro anisotropico e ombre superiori.

Per quanto riguarda le performance, entrambe le console puntano a far girare Automata a 60fps. Tuttavia, il gioco presenta alcuni cali di framerate nelle fasi più concitate in entrambi i casi: nulla di troppo compromettente, ma essendo la fluidità dell'azione e la precisione degli input dei comandi tanto importanti in un titolo del genere, si sarebbe preferita una stabilità maggiore.

Lasciandovi al video confronto che trovate in calce, ricordiamo che NieR: Automata è disponibile su PlayStation 4, e arriverà il 17 marzo su PC. Per tutte le news più importanti della settimana, vi invitiamo a consultare la nostra rubrica.