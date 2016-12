NieR Automata: Digital Foundry analizza la demo su PS4 e PS4 Pro

Digital Foundry ha analizzato la demo giocabile disu PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Il titolo dinon supporta il 4K ma gli sviluppatori hanno sfruttato la potenza della nuova console Sony per offrire una risoluzione superiore e una maggior pulizia grafica.

Su PlayStation 4, la demo gira a 900p mentre su PlayStation 4 Pro si raggiungono i 1080p (Full HD) in entrambi i casi con framerate a 60 fps, su PS4 Pro inoltre l'aliasing appare ridotto e le immagini risultano più nitide e maggiormente dettagliate.

Gli sviluppatori hanno preferito non implementare il supporto per la risoluzione 4K, decidendo di sfruttare le potenzialità exgtra dell'ultimo modello di PS4 Pro per migliorare la stabilità generale del gioco. NieR Automata uscirà in Giappone a fine febbraio e arriverà in Europa il 10 marzo su PlayStation 4, in seguito il gioco sarà pubblicato anche su PC (via Steam).