NieR Automata: disponibile ora il DLC 3C3C1D119440927

: Da oggi tutti i fan del distopico universo diavranno una nuova occasione di rivisitare il gioco, grazie al lancio del DLC intitolato “”. Disponibile per PlayStation 4 e PC, questo DLC include tre nuove Arene e varie missioni secondarie con incredibili ricompense.

Le Arene di questo DLC daranno ai giocatori anche la possibilità di lanciarsi in una battaglia boss speciale contro il Presidente e AD di Square Enix, Yosuke Matsuda, e il Presidente e AD di PlatinumGames, Kenichi Sato. Di seguito, tutti i contenuti:

Completi da Replicant: Completo Vedo-non-vedo per 2B, Completo ragazzo per 9S e Completo distruttore per A2

Nuove tracce musicali speciali da aggiungere al jukebox

Nuove parti dell’equipaggiamento e altri accessori, come uno spray che cambia il colore dei capelli di 2B e A2

Maschere con effetti unici (quando equipaggiate)

Proiettili speciali che alterano l’aspetto dei proiettili nemici

NieR Automata ha venduto più di un milione di copie fisiche e digitali in tutto il mondo. Sviluppato in collaborazione con PlatinumGames, nel gioco dovrai accompagnare gli androidi 2B, 9S e A2 in una rischiosa missione per la riconquista di un mondo abbandonato dall’umanità e scoprire delle verità ormai dimenticate. NieR Automata è già disponibile per PlayStation 4 e PC in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL.