NieR Automata disponibile ora su PC

: Unisciti alla battaglia tra gli androidi e le macchine nell’acclamatissimo, ora disponibile su PC. Sviluppato in collaborazione conè l’unione perfetta tra un gioco d’azione e un gioco di ruolo in un fantastico e desolato open world.

In NieR Automata, dovrai accompagnare gli androidi 2B, 9S e A2 della squadra YoRHa in una rischiosa missione per la riconquista di un mondo abbandonato dall’umanità e scoprire delle verità ormai dimenticate.

Acquistando la Day One Edition per PC, disponibile per un periodo limitato, i fan riceveranno degli esclusivi “Accessori Valve” e anche dei contenuti scaricabili aggiuntivi che includono: la Maschera macchina, il Grimoire Weiss, il Pod vintage grigio, il Pod vintage rosso e il Pod di cartone. Il titolo include inoltre gli achievement e le carte collezionabili di Steam.