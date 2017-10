NieR Automata: disponibile per il download un texture pack su PC

L'utente GPUnity ha reso disponibile per il download un texture pack per la versione PC di. Il gioco, sin dal suo lancio, non ha ricevuto ancora alcuna patch, nonostante gli evidenti problemi tecnici e le continue richieste dei giocatori.

Questo, il post su Steam di GPUnity: "Modifico il comparto grafico dei giochi e sono responsabile dei texture pack di Arkham Asylum e Arkham City. Ho iniziato a lavorare su NieR: Automata dato il notevole quantitativo di texture a bassa risoluzione (e perché amo il gioco). Il titolo è stato originariamente ottimizzato con la versione PS4 in mente, il che potrebbe spiegare queste texture. Tenete a mente che il texture pack si trova in alpha, quindi potreste notare alcune texture che non sono ancora state modificate."

Se interessati, potete effettuare il download del contenuto a questo indirizzo (vi segnaliamo inolter che, per applicare correttamente il texture pack, avrete bisogno della precedente installazione della mod FAR). NieR: Automata è disponibile per PC e PS4. Square-Enix, nelle scorse settimane, ha aperto ufficialmente al prosieguo della serie ideata da Yoko Taro.