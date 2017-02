NieR Automata: ecco perchè il gioco non uscirà su altre console

uscirà su PlayStation 4 e in seguito su PC, mentre non sono previste versioni per Xbox One e Nintendo Switch: il motivo alla base di questa scelta viene svelato da Yosuke Saito, recentemente intervistato dal sito Express UK.

Queste le parole di Yosuke Saito: "Abbiamo deciso di concentrarci su una singola piattaforma, piuttosto che su due console differenti. Questa scelta ha influito positivamente sulla qualità generale della produzione. Non si tratta di quale console sia più potente dell'altra, semplicemente è stata una scelta dettata da esigenze di sviluppo."

NieR Automata arriverà in Europa il 10 marzo su PlayStation 4 e in un secondo momento Square-Enix pubblicherà anche la versione per PC, ancora priva di una data di uscita.