NieR Automata è entrato in fase Gold

Yosuke Saito ha annunciato cheè entrato in fase Gold, questo significa che lo sviluppo del gioco è ufficialmente terminato e il publisher si prepara ora a stampare e inviare le copie del gioco ai negozianti in vista del lancio.

NieR Automata uscirà in Giappone il 23 febbraio e arriverà in Europa il 10 marzo. Le date indicate si riferiscono alla versione per PlayStation 4, l'edizione PC è attesa (esclusivamente su Steam) nel corso del 2017. Ricordiamo inoltre che una demo del gioco è ora disponibile per il download gratuito dal PlayStation Store.