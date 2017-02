NieR Automata: Famitsu elogia la storia, il gameplay, la grafica e le musiche

Nelle ultime ore è uscita la traduzione inglese per la recensione dipubblicata da Famitsu , il noto magazine giapponese che ha premiato l'ultima fatica dicon un voto vicino al perfect score, elogiando in modo particolare la storia, il gameplay, le musiche e la grafica.

La testata ha riconosciuto gli alti valori di produzione del gioco, sottolineando il gameplay di ottima fattura, caratterizzato da una curva d'apprendimento molto soddisfacente, e la cura riposta nella direzione audiovisiva. Dalla recensione emergono dettagli interessanti sulla longevità: stando alle parole dei giornalisti, ci vogliono circa 10 ore per arrivare al primo finale e almeno 30 ore per vedere l'ultimo. NieR Automata uscirà il 10 Marzo su Playstation 4 (per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra più recente prova.)