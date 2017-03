NieR Automata: la Far mod si aggiorna e risolve i problemi di stuttering su PC

Come saprete, la versione PC disoffre di alcuni fastidiosi problemi tecnici che possono seriamente compromettere l'esperienza di gioco confezionata da

La mod Far ha già messo una pezza su alcune di queste imperfezioni, e oggi si è aggiornata per risolvere anche i problemi di stuttering che normalmente affliggono le cutscene del gioco.

In aggiunta, il modder Durante (già noto per aver reso giocabile il port su PC di Dark Souls) ha dichiarato di essersi messo al lavoro per riuscire a distribuire al più presto una nuova mod che migliori l'illuminazione e l'aspetto grafico del gioco: alcuni risultati preliminari sono mostrati nelle immagini che trovate in calce all'articolo.

NieR: Automata è disponibile su PC e PS4. Il titolo di Platinum Games non avrà dei DLC post-release.