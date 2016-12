NieR Automata: netta riduzione dell'aliasing su PlayStation 4 Pro

La demo di NieR Automata è finalmente disponibile sul PlayStation Store Italiano, permettendo a tutti i giocatori di provare il nuovo titolo di Platinum Games con qualche mese d'anticipo rispetto al lancio. Oggi vi proponiamo alcune immagini di confronto su PlayStation 4 base e PlayStation 4 Pro.

Grazie alle immagini fornite da DualShockers - scattate nelle medesime situazioni di gioco su entrambe le console - è immediatamente visibile l’enorme differenza di aliasing, che risulta praticamente assente sulla console potenziata di Sony. Secondo le ultime informazioni riportate da Square Enix, publisher di NieR Automata, PlayStation 4 Pro e PlayStation 4 offrono una risoluzione di output rispettivamente di 1920x1080 e 1600x900, con un impatto significativo sui contorni degli elementi.

Su PlayStation 4 Pro, dunque, oltre ad una risoluzione maggiore viene utilizzato un sistema di anti-aliasing più efficace. La differenza viene meno durante le cut scene, dove probabilmente gli sviluppatori sono riusciti a concentrare la potenza della macchina base su situazioni precostituite. In precedenza, Square Enix aveva annunciato ombre più definite e un sistema d’illuminazione migliore sulla console mid-gen di Sony, ma dalle immagini pare che tali non siano state applicate alla demo di gioco, e dovremo aspettare dunque la versione finale per apprezzare le modifiche. In calce alla notizia potete trovare le immagini di conforto, distinguibili (oltre che dall’aliasing) dalla dicitura in alto a sinistra.

NieR Automata sarà disponibile su PlayStation 4 e PC il 10 marzo 2017.