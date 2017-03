NieR Automata non avrà DLC: Platinum Games non dispone di un budget sufficiente

Disponibile da pochi giorni su PlayStation 4,ha ricevuto un'accoglienza molto positiva da parte di critica specializzata e giocatori. Il titolo di, tuttavia, non riceverà alcun DLC in futuro, come confermato dal director Yoko Taro in occasione del PAX East di Boston.

Stando alle sue dichiarazioni, Platinum Games non è al momento in possesso di un budget economico sufficiente per finanziare delle ipotetiche espansioni che abbiano uno standard qualitativo accettabile. I giocatori, quindi, dovranno accontentarsi di quanto già può vantare di offrire l'action RPG diretto da Taro.

Ricordiamo che NieR: Automata è disponibile per PlayStation 4, mentre arriverà su Steam il prossimo 17 marzo. Se non l'aveste già fatto, vi invitiamo a consultare la nostra Video Recensione.