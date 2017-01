NieR Automata: nuovo livestream in programma per il 27 gennaio

ha annunciato un nuovo livestream di, in programma per venerdì 27 gennaio alle 12:00, ora italiana. La trasmissione durerà circa 60 minuti e potrà essere seguita in diretta streaming su YouTube

Lo show vedrà la presenza del direttore Yoko Taro, del produttore Yosuke Saito e del designer Takahisa Taura, i quali mostreranno nuove sequenze di gameplay e riveleranno altri dettagli sul gioco. NieR Automata è atteso per il 23 febbraio in Giappone mentre il lancio in Europa è previsto per il 10 marzo su PlayStation 4, in seguito su PC. Una demo di NieR Automata è ora disponibile per il download.