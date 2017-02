NieR Automata: un nuovo trailer dai toni drammatici

ha da poco condiviso un nuovo trailer dedicato al nuovo action RPG di, atteso il 10 marzo in Europa su PlayStation 4 e, in seguito, anche su Personal Computer.

Il filmato, che potete visionare in apertura di articolo, possiede dei tratti particolarmente drammatici, e vede protagonisti gli androidi YoRHa 2B e YoRHa 9s, che già abbiamo avuto modo di conoscere nella demo disponibile su PlayStation Store. Inoltre, il trailer rappresenta una buona occasione per apprezzare la colonna sonora del titolo, nonché per dare un ulteriore sguardo alle ambientazioni, ai nemici, e alle spettacolari scene di combattimento.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che NieR: Automata uscirà su PlayStation 4 il 23 febbraio in Giappone, il 7 marzo in Nord America, e il 10 marzo in Europa. Il titolo è atteso anche su PC.