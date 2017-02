NieR Automata: il nuovo video di gameplay ci mostra gli 'Auto-Chip' in azione

4Gamer.net ha pubblicato un nuovo video di gameplay di, utile a mostrarci il funzionamento degli "Auto-Chip", elementi che aiuteranno notevolmente il giocatore in battaglia, in caso decidesse di farne uso.

Gli Auto-Chip sono dei normali Chip Plug-in - ovvero delle abilità che YoRHa 2B può utilizzare in combattimento - che, come il nome suggerisce, si attivano autonomamente. Gli Auto-Chip provvedono a realizzare automaticamente sia manovre offensive (come attaccare in melee o sparare a distanza) sia difensive (come evadere da un attacco). Il giocatore è libero di attivare o disattivare questo meccanismo tramite la pressione del tasto L2 (su PS4). Come suggerisce 4Gamer.net, questa funzionalità potrebbe essere stata concepita solo per quei giocatori che dovessero incontrare particolari difficoltà nell'avanzamento di gioco.

Lasciandovi alla visione del video di gameplay che trovate in calce alla notizia, ricordiamo che NieR: Automata uscirà il 10 marzo su PlayStation 4. Il debutto del gioco su PC rimane invece avvolto nel mistero: sebbene un recente trailer avesse suggerito il 10 marzo come data di lancio su Steam, Square-Enix ha in seguito cancellato il suddetto filmato, alimentando così i dubbi tra i fan.