NieR Automata: nuovo video e immagini per il primo DLC

Nella giornata di ieri è stato annunciato ufficialmente il primo DLC di, pacchetto che include tre costumi alternativi provenienti dal capitolo originale die un'arena da combattimento. Possiamo vedere i nuovi contenuti in azione nel video gameplay che vi abbiamo riportato in cima.

Per la disponibilità del video ringraziamo i colleghi di Dualshockers, che con questo filmato ci permettono di vedere da vicino i nuovi contenuti inclusi nel primo DLC di NieR Automata, pacchetto che tra le altre cose includerà la trasposizione di due guest star: il CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda, insieme al CEO di Platinum Games Kenichi Sato. Il contenuto verrà pubblicato in Giappone il prossimo 2 Maggio, mentre si attende ancora la data di rilascio per l'occidente.