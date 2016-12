NieR Automata: otto minuti di gameplay dalla demo

La demo giocabile diesce oggi sul PlayStation Store e per l'occasioneha pubblicato un video che mostra otto minuti di gameplay tratti dalla versione dimostrativa del nuovo titolo di

La demo di NieR Automata perfette di prendere confidenza con il sistema di controllo e con il battle system, oltre ad offrire una breve panoramica sui principali personaggi dell'avventura. Nel momento in cui scriviamo, la demo giocabile è disponibile sul PlayStation Store giapponese e nel corso della giornata odierna arriverà anche in Europa, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova in anteprima di NieR Automata per PlayStation 4.