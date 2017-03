NieR Automata per PC giocato in diretta su Twitch alle 17:00

Oggi pomeriggio a partire dalle 17:00 giocheremo in diretta su su Twitch con la versione PC di, nuovo titolo targatoche vi abbiamo già mostrato in versione PlayStation 4.

Giocheremo in diretta con NieR Automata mostrandovi le prime missioni e le fasi iniziali dell'avventura di 2B. L'appuntamento è previsto per le ore 17:00 sul canale Twitch di Everyeye: vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.