NieR Automata per PC: Platinum Games vuole proteggersi dalla pirateria

La versione PC diè ancora priva di una finestra di lancio ma sembra del tutto improbabile che l'edizione Windows possa uscire insieme alla versione PlayStation 4 (in arrivo il 10 marzo in Europa), come confermato dal produttore Yosuke Saito.

Sebbene i lavori sull'edizione PC di Automata siano praticamente conclusi, Platinum Games vuole assicurarsi che il gioco non venga colpito dal fenomeno della pirateria e per questo sta cercando di prendere tutte le precauzioni del caso.

Il team sta cercando di implementare il miglior sistema di protezione possibile per evitare che NieR Automata possa finire sui circuiti di file sharing prima del lancio o nei giorni immediatamente successivi alla comparsa su Steam. La data di uscita verrà comunicata in un secondo momento ma appare improbabile che il gioco possa uscire in contemporanea su PC e PlayStation 4.