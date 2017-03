ha annunciato oggi chesarà disponibile su PC dal 17 marzo 2017. Sviluppato da, il gioco narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico abbandonato dall’umanità e invaso da potenti biomacchine.

Chi prenoterà la Day One Edition per PC riceverà una serie di contenuti scaricabili bonus, che includono: l’accessorio Maschera macchina, il Grimoire Weiss, il Pod vintage grigio, il Pod vintage rosso e il Pod di cartone. Chi prenoterà la Day One Edition su Steam riceverà inoltre degli Accessori Valve esclusivi.

NieR Automata sarà disponibile dal 10 marzo 2017 su PlayStation 4 e su PC dal 17 marzo 2017. Su Everyeye.it trovate i requisiti minimi e consigliati per la versione Windows del gioco.