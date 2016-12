NieR Automata per PS4: demo disponibile sul PlayStation Store italiano

La demo diper PlayStation 4 è finalmente disponibile sul PlayStation Store italiano: con qualche mese di anticipo rispetto al lancio in Europa,permette di provare con mano il nuovo titolo di, giusto in tempo per Natale.

NieR Automata Demo 120161128 pesa 4.4 GB, la versione di prova include il doppio audio in inglese e giapponese, nonchè i sottotitoli in italiano, inglese, tedesco, francese, giapponese e spagnolo. Scaricando la demo potrete approfondire le meccaniche di gioco legate al combat system, in una serie di battaglie contro dei potentissimi nemici.

Se volete saperne di più sui contenuti della demo di NieR Automata vi rimandiamo alla nostra anteprima, ricordiamo che il gioco uscirà in Europa il 10 marzo 2017 su PlayStation 4 e in seguito arriverà anche su PC.