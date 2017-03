NieR Automata per PS4 è disponibile da oggi nei negozi

Unisciti alla battaglia tra androidi e macchine in, disponibile da oggi in Europa e nei territori PAL per PlayStation 4. La versione PC sarà invece pubblicata il 17 marzo su Steam.

Sviluppato in collaborazione con Platinum Games, Automata è l’unione perfetta tra un gioco d’azione e un gioco di ruolo. Nel gioco, dovrai accompagnare gli androidi 2B, 9S e A2 della squadra YoRHa in una rischiosa missione per la riconquista di un mondo abbandonato dall’umanità e per scoprire delle verità ormai dimenticate. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di NieR Automata.