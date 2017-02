NieR Automata permetterà di acquistare i Trofei tramite la valuta in-game

è uscito la scorsa settimana in Giappone e i primi giocatori che hanno completato il gioco hanno scoperto una curiosità interessante: dopo aver terminato l'avventura per tre volte sarà possibile accedere allo store per acquistare i Trofei.

Tutti i Trofei del gioco potranno essere ottenuti semplicemente acquistandoli tramite la speciale moneta in-game: è bene precisare come sia possibile accumulare valuta virtuale semplicemente giocando mentre non sarà possibile acquistare credito pagando con soldi reali.

Lo store dei Trofei sarà accessibile dopo aver completato la campagna per almeno tre volte, potete vedere la funzionalità in azione nel video qui sotto. NieR Automata uscirà in Occidente il 10 marzo su PlayStation 4 e in seguito arriverà anche su PC.