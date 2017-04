Nier Automata, Persona 5, Nioh: da cosa nasce il successo dei giochi giapponesi?

Questo ultimo periodo è stato davvero ricco di uscite notevoli in tema videoludico, tra nuove IP, sequel ed esclusive, ma in particolar modo, ad aver stupito il pubblico sono state le produzioni giapponesi, tornate alla ribalta grazie a titoli come. Ma qual è il segreto di questo successo?

I numeri parlano chiaro, e ci lasciano intuire che ultimamente una buona parte di pubblico occidentale ha deciso di dedicarsi a dei titoli giapponesi nelle ultime settimane: Persona 5, ad esempio, risulta essere il gioco più venduto nel Regno Unito questa settimana, ed ha superato la quota di 1,5 milioni di copie vendute nel mondo, ma non è tutto. Di recente, Square Enix ha reso noto che Nier Automata è stato in grado di conquistare i giocatori, superando un milione di copie vendute a circa un mese dal lancio. È doveroso inoltre tenere in mente che i dati di vendita non sono l'unico fattore che conferma la calorosa accoglienza rivolta ai videogame giapponesi, ma lo sono anche le recensioni, che hanno premiato con voti molto alti titoli come Yakuza Zero e Nioh, il quale risulta, a detta di Koei Tecmo, il titolo più apprezzato in Occidente della compagnia.

Di certo, la maggior parte delle produzioni giapponesi tende a distinguersi da quelle occidentali per molteplici elementi, legati soprattutto al design e alle meccaniche di gameplay, ma a quanto pare, queste differenze non hanno affatto scoraggiato il pubblico, rappresentando invece un punto di forza non solo per i giochi citati, ma per molti altri. E voi, cosa ne pensate? Da dove nasce il successo riscosso ultimamente da questi titoli?