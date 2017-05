NieR Automata: polemiche per una mod che blocca la versione pirata del gioco

Come saprete, recentemente il sistema di protezione diper PC, favorendo purtroppo la circolazione di copie pirata del gioco sul web. La versione illegale del gioco non funziona però se è installata la mod, cosa che sembra aver scatenato l'ira dei pirati.

Come riportato da Kotaku, molti possessori della copia pirata si stanno lamentando dell'impossibilità di avviare correttamente il gioco dopo aver installato la FAR Mod sviluppata da Kaldaien. Questa mod permette di far girare Automata a 60 fps, aumentando la risoluzione a 1080p nativi, per questo ha riscosso subito un enorme successo, tanto da essere stata inserita nella pagina Steam del gioco.

Fixed Automata Resolution blocca del tutto la possibilità di far partire le copie pirata di NieR Automata, situazione che ha generato numerose polemiche da parte dei pirati, i quali si sono scagliati apertamente contro l'autore della mod, arrivando persino a minacciarlo. Una situazione particolarmente spiacevole, che al momento non sembra intenzionata a cambiare, i messaggi diretti a Kaldaien si stanno moltiplicando rapidamente sul web, per tutta risposta il modder ha deciso di rimuovere i link per il download di FAR da Steam e dal suo sito personale.