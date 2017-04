Nella giornata di ieri si è tenuto ad Osaka il concerto ufficiale die in questa occasioneha mostrato i prototipi di due nuove statuine (prodotte da) dedicate ad altrettanti protagonisti del gioco, ovvero gli androidi A2 e 9S.

Entrambe le statuine sono attualmente in fase di produzione negli studi della società giapponese, in calce alla notizia potete vedere l'immagine di un prototipo ancora privo di colorazione. La statuina di 9S arriverà in Giappone durante l'inverno mentre il modellino di A2 è ancora privo di una data di uscita.

Recentemente, Square-Enix ha annunciato anche il primo DLC di NieR Automata, in uscita a maggio su PlayStation 4 e PC Windows.