Nier Automata: il primo DLC disponibile da maggio anche in Europa e Nord America

ha da poco annunciato che il primo DLC di, intitolato, sarà disponibile in Europa e in Nord America nello stesso giorno del suo lancio in Giappone, ovvero a partire dal prossimo 2 maggio. Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato due nuovi video al riguardo.

In apertura potete trovare un video gameplay pubblicato da Square Enix UK nel quale vengono mostrate alcune delle novità presenti nel DLC, come i nuovi costumi e le battaglie nel Colosseum. In calce alla notizia, invece, abbiamo riportato un secondo filmato nel quale la protagonista affronta una Boss Fight contro il CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda, e di Platinum Games, Kenichi Sato.