NieR Automata: pubblicato un nuovo spot TV

Si avvicina sempre più il debutto di, il nuovo action-RPG sviluppato dae diretto da Yoko Taro, già autore del primo capitolo della serie. In attesa di poter mettere le mani sul titolo il prossimo 10 marzo, vi proponiamo il nuovo spot TV dedicato alle reti nazionali giapponesi pubblicato oggi da

Il breve filmato, che potete visionare in testata, è in parte costituito da scene in live action e in parte da sequenze di gameplay. L'atmosfera generale del video risulta essere assai misteriosa, a tratti disturbante, ed è inoltre accompagnato dalla OST originale del titolo, e dalla voce dell'androide protagonista YoRHa 2B.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che NieR: Automata arriverà su PlayStation 4 il 10 marzo, e debutterà anche su PC in un secondo momento. Con un bizzarro video, è stato oggi comunicato che chiunque preordinerà la sua copia del gioco presso i rivenditori selezionati, avrà diritto ad una speciale T-Shirt a tema.