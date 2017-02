NieR Automata: pubblicato il trailer Gloria all'Umanità

ha pubblicato un nuovo trailer diche presenta la squadra di androidi formata da 2B, 9S e A2, reclutati per riconquistare il mondo distopico di Automata, un tempo popolato dagli essere umani.

In NieR Automata, delle biomacchine aliene hanno obbligato l’umanità ad abbandonare la Terra. In un ultimo sforzo per riprendersi il pianeta e annientare gli invasori, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato. Ora sul pianeta infuria una guerra tra macchine e androidi... una guerra che presto porterà a galla la verità su questo mondo.

NieR Automata sarà disponibile in Europa dal 10 marzo su PlayStation 4 e in seguito anche su PC. Una demo giocabile è scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store.