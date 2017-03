NieR Automata è quasi sold-out in Giappone

Stando alle informazioni riportate da Media Create perha venduto 198,542 copie in Giappone, coprendo il 92.35% delle unità distribuite nel Paese del Sol Levante. Un risultato che triplica i numeri registrati dal primo capitolo dinella stessa finestra temporale.

Ricordiamo che in territorio nipponico NieR Automata è uscito il 23 Febbraio su PS4, mentre per l'Europa bisognerà attendere il 10 Marzo su PS4 e il 17 Marzo su PC (quì trovate i requisiti minimi e raccomandati). Insomma, siamo di fronte a un altro segnale incoraggiante da parte del pubblico, dopo i primi voti molto positivi diffusi dalla stampa specializzata. In attessa dell'uscita del gioco vi riproponiamo l'analisi tecnica di Digital Foudry.

