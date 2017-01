NieR Automata: il settimanale Famitsu svela nuove immagini e dettagli

Il settimanale giapponese dedicato ai videogiochi, Famitsu, ha pubblicato una serie di nuove informazioni sul JRPG prodotto da Platinum Games e Square Enix: Nier Automata. Le immagini proposte mostrano due nuove location e diverse attività, come la pesca, la cavalcata di animali selvaggi e altro ancora.

Ruined Amusement Park - Parco dei divertimenti in rovina - è una terra dei sogni che in passato intratteneva la gente. Sebbene i visitatori manchino da diverso tempo, la struttura è ancora in funzione. Sunken City - Città sommersa - è stata il palcoscenico di una battaglia su larga scala che ha decretato il cedimento del suolo, portando la maggior parte della città sul fondo dell’oceano. Negli screenshot successivi possiamo apprezzare 2B combattere a mani nude, modalità che garantirà buona gittata e velocità, ma gli attacchi risulteranno deboli.

All’interno di Nier Automata saranno presenti anche animali selvaggi: alcuni di essi potranno essere domati e utilizzati come mezzi di trasporto. Trattandosi di un JRPG non poteva inoltre mancare l’attività di pesca, dove potranno essere trovate creature sia reali che meccaniche.

Infine, le immagini proposte dal settimanale giapponese mostrano un jukebox all’interno dell’accampamento della resistenza, dove sarà possibile ascoltare la soundtrack del gioco. Trovate le immagini in calce alla notizia, e vi ricordiamo che Nier Automata sarà disponibile su PlayStation 4 e PC il 10 marzo 2017.