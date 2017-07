L'action RPGha da poco superato un importante traguardo supiazzando oltre mezzo milione di copie. Stando a quanto riportato da SteamSpy, al momento il titolo diè stato acquistato da 511.885 giocatori, 114.480 dei quali hanno iniziato l'avventura di Yoko Taro da sole due settimane.

Pare dunque che le diverse problematiche che affliggono la versione PC non siano state d'ostacolo per le vendite di NieR: Automata, che sullo store di Valve vanta attualmente un giudizio perlopiù positivo. A questo proposito si è espresso direttamente il publisher Square Enix, che ha provato a tranquillizzare i giocatori confermando i lavoro in corso per delle patch correttive.

NieR: Automata è disponibile su PC e PlayStation 4.