NieR Automata supera un milione di copie vendute

ha da poco annunciato che, a circa un mese dal lancio,ha superato l'ambita quota di un milione di copie vendute in totale, sia in formato retail che digitale, nei formati PS4 e PC. Si tratta certamente di un ottimo risultato per l'action RPG di, che dimostra l'accoglienza positiva del pubblico.

Per la precisione, il lancio di Nier Automata è avvenuto lo scorso 23 febbraio in Giappone, il 7 marzo in Nord America e il 10 dello stesso mese in Europa per PS4, mentre l'edizione PC è disponibile dal 17 marzo in tutto il mondo. Considerando questi dati, il risultato ottenuto dal gioco risulta sicuramente notevole, ed è probabile che la quota di vendite possa aumentare ulteriormente nelle prossime settimane e toccare vette più alte. In generale, i pareri degli utenti in rete riguardo a Nier Automata sono più che positivi, e anche le recensioni della stampa internazionale hanno espresso apprezzamento per diversi aspetti del gioco, come la direzione artistica, le meccaniche di gameplay e il comparto estetico.