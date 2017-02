NieR Automata: T-Shirt in regalo come bonus preordine

Tramite un breve video pubblicato su Twitter, il producerha annunciato uno speciale bonus preorder per: tutti i giocatori europei che prenoteranno la Day One Edition del gioco riceveranno in regalo una T-Shirt esclusiva di Emil a tiratura limitata.

Ricordiamo che NieR Automata sarà disponibile in Europa dal 10 marzo in esclusiva su PlayStation 4, in seguito il gioco arriverà anche su PC (via Steam). Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova e all'intervista a Yosuke Saito, Yoko Taro e Takahisa Taura, rispettivamente Produttore, Game Director e Game Designer di NieR Automata.