NieR Automata: un trofeo speciale per i guardoni...

è disponibile da ieri in Giappone e alcuni giocatori hanno già scoperto la presenza di un trofeo decisamente particolare dedicato ai "guardoni"...

Il trofeo "Che cosa fai?" verrà sbloccato muovendo la telecamera per dieci volte sotto la gonna di 2B. Nella versione demo, provando a "sbirciare" sotto la gonna dell'androide causava una veloce rotazione della telecamera, la quale tornava immediatamente alle spalle della protagonista.

Un trofeo in linea con lo spirito di molte produzioni giapponesi, al momento però non sappiamo se la ricompensa in questione verrà eventualmente rimossa nella versione Occidentale. NieR Automata arriverà in Europa il 10 marzo su PlayStation 4 in seguito su PC (via Steam).