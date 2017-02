L'ultimo trailer di, intitolato " Elegant Destruction ", non solo ha permesso di ammirare la potenza e la spettacolarità delle armi del gioco, ma ci ha anche rivelato l'uscita dell'action RPG disu PC.

Come potete osservare al termine del video che trovate in calce all'articolo, il debutto di NieR: Automata su Steam avverrà il 10 marzo, in concomitanza con l'arrivo del titolo su PlayStation 4 in Europa. Alcuni giorni fa, si era supposto un rinvio del gioco su PC, a causa delle precauzioni che Platinum Games stava prendendo per difendersi dalla pirateria.

NieR: Automata uscirà in Giappone il 23 febbraio, mentre arriverà in Europa il 10 marzo su PC e PlayStation 4.