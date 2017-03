NieR: Automata ha venduto 200.000 copie su Steam nelle prime due settimane

Annunciato dapprima come esclusiva PlayStation 4,hanno in seguito deciso di portareanche su PC. Una mossa rivelatasi azzeccata, come sottolineato dai dati di vendita dell'action-RPG fatti registrare ad oggi su Steam.

Come riporta SteamSpy, a poco meno di due settimane dal lancio sulla piattaforma digitale di Valve, NieR: Automata ha venduto circa 200.000 copie. Si tratta di un vero e proprio record per Square-Enix: nessun altro titolo PC genera al momento alla compagnia giapponese tanti profitti quanto Automata, che si piazza inoltre fra i suoi giochi più velocemente venduti su Steam.

NieR: Automata è disponibile per PC e PlayStation 4. La colonna sonora del titolo è ora disponibile su iTunes.