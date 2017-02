NieR Automata: la versione giapponese include testi in italiano e audio inglese

esce oggi in Giappone e come segnalato da DualShockers, la versione attualmente disponibile per il download dal PlayStation Store (e presumibilmente, anche l'edizione retail) include audio in inglese e giapponese e testi tradotti anche in francese, italiano, tedesco e spagnolo.

Se avete un account giapponese potete quindi acquistare NieR Automata al prezzo di 70.44 euro, anche se in ogni caso vi consigliamo di attendere l'arrivo in Europa per poter godere dei contenuti della Day One Edition, ricordiamo inoltre che tutti coloro che hanno effettuato il preordine presso alcuni rivenditori selezionati riceveranno in regalo una maglietta esclusiva.

NieR Automata arriverà in Europa il 10 marzo su PlayStation 4 mentre la data di uscita della versione PC è ancora avvolta nel mistero.