La versione Windows diutilizzerà il DRMcome sistema di protezione. La conferma arriva dall'accordo di licenza presente nella pagina Steam del gioco, da accettare prima di effettuare il preorder e avviare il preload.

Nella pagina si legge infatti che "La versione PC del gioco usa la tecnologia di protezione dei contenuti Denuvo (“Denuvo”) della AG Sony DADC Austria", fugando quindi ogni dubbio in merito al DRM utilizzato da NieR Automata.

Ricordiamo che il nuovo gioco Platinum Games è disponibile da oggi in Europa su PlayStation 4 mentre il lancio su PC è previsto per il 17 marzo, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di NieR Automata.